В Татарстане посоветовали женщинам-мусульманкам стать «рабынями» мужей
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
«Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: «Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него «рабыней», и он станет тебе «рабом». Это большая женская мудрость, потому что, если жена выполняет то, что говорит ей муж, то он ответит ей тем же», — цитирует Мифтахова сайт ДУМ Татарстана.
По его мнению, эта история раскрывает, как женщина может разжечь и удержать любовь мужа.
Он также предупредил, чтобы женщины при знакомстве «не позволяли ни мужчине, ни себе преступать границы». Имам также призвал мусульманок запомнить раз и навсегда, что идеальных людей не бывает.