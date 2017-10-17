В Татарстане посоветовали женщинам-мусульманкам стать «рабынями» мужей

«Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: «Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него «рабыней», и он станет тебе «рабом». Это большая женская мудрость, потому что, если жена выполняет то, что говорит ей муж, то он ответит ей тем же», — цитирует Мифтахова сайт ДУМ Татарстана.