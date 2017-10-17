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17:22 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане посоветовали женщинам-мусульманкам стать «рабынями» мужей

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Имам-хатыб мечети «1000-летия Казани» Мухаммад Мифтахов прочитал мусульманкам лекцию «Семейные отношения», в ходе которой призвал женщин выполнять все, что велят им мужья.

Источник: РИА Новости

«Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: «Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него «рабыней», и он станет тебе «рабом». Это большая женская мудрость, потому что, если жена выполняет то, что говорит ей муж, то он ответит ей тем же», — цитирует Мифтахова сайт ДУМ Татарстана.

По его мнению, эта история раскрывает, как женщина может разжечь и удержать любовь мужа.

Он также предупредил, чтобы женщины при знакомстве «не позволяли ни мужчине, ни себе преступать границы». Имам также призвал мусульманок запомнить раз и навсегда, что идеальных людей не бывает.

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