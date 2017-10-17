В честь ЧМ-2018 в Калининграде пройдёт неделя бесплатных оперных и джазовых концертов

«Мы сейчас готовим один большой недельный праздник под условным названием “Международная янтарная неделя”. В рамках этого мероприятия предусмотрена большая концертная программа. Мы намерены привезти коллективы и жанры, которых пока нет в Калининграде, то есть мы не можем их самостоятельно представить: опера, оперетта и так далее. Джаз там тоже будет», — сообщил Ермак.