В честь ЧМ-2018 в Калининграде пройдёт неделя бесплатных оперных и джазовых концертов

«Мы сейчас готовим один большой недельный праздник под условным названием “Международная янтарная неделя”. В рамках этого мероприятия предусмотрена большая концертная программа. Мы намерены привезти коллективы и жанры, которых пока нет в Калининграде, то есть мы не можем их самостоятельно представить: опера, оперетта и так далее. Джаз там тоже будет», — сообщил Ермак.
По словам главы министерства, предварительно решено, что Международная янтарная неделя пройдёт в июне-июле 2018 года. Власти рассчитывают провести концерты на открытых площадках, то есть сделать вход свободным для всех желающих.
Как ранее писал Клопс.Ru, в Калининграде матчи в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году состоятся 16, 22, 25 и 28 июня. Стартовый период первого этапа продаж проходил с 14 сентября по 12 октября 2017 года.