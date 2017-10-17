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15:54 (мск), источник: Клопс.ru

В честь ЧМ-2018 в Калининграде пройдёт неделя бесплатных оперных и джазовых концертов

В Калининграде к ЧМ-2018 планируется приурочить недельный праздник, в рамках которого будет открыто множество концертных площадок. Об этом журналистам рассказал врио министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Источник: Клопс.ru

«Мы сейчас готовим один большой недельный праздник под условным названием “Международная янтарная неделя”. В рамках этого мероприятия предусмотрена большая концертная программа. Мы намерены привезти коллективы и жанры, которых пока нет в Калининграде, то есть мы не можем их самостоятельно представить: опера, оперетта и так далее. Джаз там тоже будет», — сообщил Ермак.

По словам главы министерства, предварительно решено, что Международная янтарная неделя пройдёт в июне-июле 2018 года. Власти рассчитывают провести концерты на открытых площадках, то есть сделать вход свободным для всех желающих.

Как ранее писал Клопс.Ru, в Калининграде матчи в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году состоятся 16, 22, 25 и 28 июня. Стартовый период первого этапа продаж проходил с 14 сентября по 12 октября 2017 года.

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