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16:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Академический театр танца «Гжель» впервые выступит в Нижнем Новгороде 30 октября в ТЮЗе

Как сообщают организаторы мероприятия, нижегородские зрители увидят завораживающее танцевальное шоу, в исполнении всемирно известных артистов коллектива. Коллектив активно гастролирует по Российской Федерации, его часто приглашают для зарубежных выступлений. В Нижнем Новгороде артисты выступят впервые. Программа выступления состоит из двух отделений.

Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов — «Гжель». В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус.

Театр по праву может считаться культурной визитной карточкой Москвы, он стремится рассказать языком танца о народных российских промыслах, передать их дух и красоту. В многообразных композициях, миниатюрах ожили творения мастеров народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям знания о таких разновидностях народной росписи как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры.

Владимир Захаров в течение всей своей творческой жизни использовал богатый культурный материал различных регионов России. Сегодня собранные им сведения, народные мотивы и образы легли в основу многих танцев и песенно-танцевальных картинок.

Театр танца «Гжель» имеет разнообразный концертный репертуар, что позволяет создавать индивидуальные по своей программе сольные концерты. Программы концертов могут быть составлены к определенному мероприятию, быть обращёнными к одному жанру или смешанными.

Как отмечают организаторы мероприятия, коллектив танцоров мирового уровня бережно хранит и развивает традиции русской народной хореографии, интерпретируя их в современных условиях. В нём работает высокопрофессиональная труппа, выпускники хореографических училищ страны, обладающие широким творческим диапазоном. Коллектив прочно завоевал свою аудиторию и занял свою нишу среди многих танцевальных проектов в культурной жизни России и мира. Признание публики и коллег по театральному цеху, покорение крупнейших мировых площадок является подтверждением неподдельного интереса к творчеству коллектива. Артисты балета подкупают молодостью, яркой эмоциональностью, искренностью, огромным потенциалом выразительных средств, пониманием своеобразия души танца.

Коллектив театра работает под руководством директора Марины Куклиной, главного балетмейстера Валентины Слыхановой (заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии России) и управляющего балетной труппой, педагога-репетитора Ирины Цукановой (заслуженная артистка России).

Мероприятие состоится 30 октября в нижегородском ТЮЗе.

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