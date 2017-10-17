В Санкт-Петербурге создадут инновационный комплекс

«Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — сказал Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации» в Сколково.

По его словам, на площади 400 тыс. кв. метров появятся научные центры, лаборатории, учебные здания и жилье, инновационные производства.

Также, как сообщил премьер, будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где к 2024 году в университетском городке смогут обучаться более 3,5 тыс. человек.

Кроме того, принято предложение Минкомсвязи о создании акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», ответственного за реализацию проекта.

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что уставный капитал акционерного общества составляет 321 млн рублей, а 100% акций находятся в федеральной собственности.

Инновационный центр «Сколково» в Москве

Медведев отметил, что Россия пока недостаточно использует свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы двигать экономику, идеи пока слабо трансформируются в готовые коммерческие технологии. Он напомнил, что именно для решения таких задач в свое время было придумано «Сколково».