Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
«Смело»: светский хроникер о беременной жене замминистра обороны
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
15:57 (мск), источник: Интерфакс

В Санкт-Петербурге создадут инновационный комплекс

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил о создании в России вслед за технополисом «Сколково» нового инновационного комплекса на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.

«Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — сказал Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации» в Сколково.

По его словам, на площади 400 тыс. кв. метров появятся научные центры, лаборатории, учебные здания и жилье, инновационные производства.

Также, как сообщил премьер, будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где к 2024 году в университетском городке смогут обучаться более 3,5 тыс. человек.

Кроме того, принято предложение Минкомсвязи о создании акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», ответственного за реализацию проекта.

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что уставный капитал акционерного общества составляет 321 млн рублей, а 100% акций находятся в федеральной собственности.
DSC08165Инновационный центр «Сколково» в Москве

Медведев отметил, что Россия пока недостаточно использует свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы двигать экономику, идеи пока слабо трансформируются в готовые коммерческие технологии. Он напомнил, что именно для решения таких задач в свое время было придумано «Сколково».

Как подчеркнул глава правительства, центров «с концентрированным IQ» должно быть больше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь