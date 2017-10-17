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15:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В сети появилась подборка спутниковых снимков надписей из деревьев в Башкирии

В интернете опубликовали подборку фотографий, сделанных из космоса, на которых запечатлены леса, высаженные в виде надписей — от советских времен до наших дней.

Больше всего лесов-надписей было в свое время высажено в окрестностях города Благовещенска. Из космоса там можно разглядеть три послания: «Ленину 100 лет», «Победе — 60» и «30 лет Победы». Последняя надпись, высаженная, соответственно, в 1975 году, сохранилась плохо, так как часть леса была вырублена под застройку. Зато надпись к 100-летию Ленина, посаженная в 1970 году, сохранилась великолепно.

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Также в 1970-х годах был посажен лес в селе Красноусольском Гафурийского района, который гласит «СССР 50». А возле города Бирска сохранилась посадка в виде надписи «55 лет Победы».

Большинство же таких посланий из прошлого посвящены юбилейным датам Октябрьской Революции, СССР, Ленина и Победы.

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