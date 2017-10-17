В сети появилась подборка спутниковых снимков надписей из деревьев в Башкирии
В интернете опубликовали подборку фотографий, сделанных из космоса, на которых запечатлены леса, высаженные в виде надписей — от советских времен до наших дней.
В интернете опубликовали подборку фотографий, сделанных из космоса, на которых запечатлены леса, высаженные в виде надписей — от советских времен до наших дней.
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Также в 1970-х годах был посажен лес в селе Красноусольском Гафурийского района, который гласит «СССР 50». А возле города Бирска сохранилась посадка в виде надписи «55 лет Победы».
Большинство же таких посланий из прошлого посвящены юбилейным датам Октябрьской Революции, СССР, Ленина и Победы.