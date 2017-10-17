В сети появилась подборка спутниковых снимков надписей из деревьев в Башкирии

Больше всего лесов-надписей было в свое время высажено в окрестностях города Благовещенска. Из космоса там можно разглядеть три послания: «Ленину 100 лет», «Победе — 60» и «30 лет Победы». Последняя надпись, высаженная, соответственно, в 1975 году, сохранилась плохо, так как часть леса была вырублена под застройку. Зато надпись к 100-летию Ленина, посаженная в 1970 году, сохранилась великолепно.