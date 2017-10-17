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16:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

ВолГУ попал в топ-200 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

Волгоградский государственный университет вошел в топ-200 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии, а также занял вторую строчку рейтинга университетов Южного федерального округа РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, вуз представил Волгоградскую область в престижном международном рейтинге британской компании QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2018». В этом рейтинге он расположился в списке первых 50-ти университетов.

Среди университетов ЮФО ВолГУ занял вторую строчку, уступив Южному федеральному университету и опередив КубГУ.

«Особо эксперты отметили высокую академическую репутацию ВолГУ, рост публикационной активности ученых и количества иностранных преподавателей», — добавили в пресс-службе вуза.

Отметим также, что ВолГУ также стал единственным вузом Волгоградской области, вошедшим за последний год в такие авторитетные международные рейтинги, как Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations, мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro®, QS University Rankings: BRICS 2016.

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