ВолГУ попал в топ-200 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, вуз представил Волгоградскую область в престижном международном рейтинге британской компании QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2018». В этом рейтинге он расположился в списке первых 50-ти университетов.
Среди университетов ЮФО ВолГУ занял вторую строчку, уступив Южному федеральному университету и опередив КубГУ.
«Особо эксперты отметили высокую академическую репутацию ВолГУ, рост публикационной активности ученых и количества иностранных преподавателей», — добавили в пресс-службе вуза.
Отметим также, что ВолГУ также стал единственным вузом Волгоградской области, вошедшим за последний год в такие авторитетные международные рейтинги, как Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations, мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro®, QS University Rankings: BRICS 2016.