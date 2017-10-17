Физики впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния звезд

Зафиксировать событие удалось ещё в августе — соединились небесные тела, каждое массой сравнимое с Солнцем, но куда меньше размерами — всего два десятка километров в диаметре. В результате образовалась новая черная дыра — а физики смогли наблюдать рождение тяжелых металлов, золота и платины.

Ученые отмечают — все произошло беспрецедентно близко к Земле, на расстоянии 130 миллионов световых лет. Зафиксированные раньше гравитационные волны рождались за миллиарды световых лет. К тому же — всегда шли от черных дыр, а не звезд.

Специалисты подчеркивают — впервые подобное явление наблюдали сразу во всех диапазонах — физик Дэвид Рейтзи сравнил это событие с появлением звука в кинематографе.

Дэвид Рейтзи, исполнительный директор Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой Обсерватории:

— Впервые космос показывает нам то, что я бы назвал «звуковым кино». Мы шагнули из эры немых фильмов — к звуковым. В этом случае, «саундтрек» — это сигналы нейтронных звезд, которые вращаются вокруг друг друга и сталкиваются. А видео — это свет, который мы видим после столкновения.