Физики впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния звезд
Впервые в истории ученые смогли зафиксировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Результаты исследования были опубликованы в понедельник.
Впервые в истории ученые смогли зафиксировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Результаты исследования были опубликованы в понедельник.
Зафиксировать событие удалось ещё в августе — соединились небесные тела, каждое массой сравнимое с Солнцем, но куда меньше размерами — всего два десятка километров в диаметре. В результате образовалась новая черная дыра — а физики смогли наблюдать рождение тяжелых металлов, золота и платины.
Специалисты подчеркивают — впервые подобное явление наблюдали сразу во всех диапазонах — физик Дэвид Рейтзи сравнил это событие с появлением звука в кинематографе.
Дэвид Рейтзи, исполнительный директор
— Впервые космос показывает нам то, что я бы назвал «звуковым кино». Мы шагнули из эры немых фильмов — к звуковым. В этом случае, «саундтрек» — это сигналы нейтронных звезд, которые вращаются вокруг друг друга и сталкиваются. А видео — это свет, который мы видим после столкновения.
Существование гравитационных волн предсказал ещё сто лет назад Альберт Эйнштейн, но обнаружить их удалось лишь в 2015 — ученые, сделавшие это открытие в это году получили Нобелевскую премию. Волны представляют собой колебания