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16:10 (мск), источник: UzReport.news

Физики впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния звезд

Впервые в истории ученые смогли зафиксировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Результаты исследования были опубликованы в понедельник.

Зафиксировать событие удалось ещё в августе — соединились небесные тела, каждое массой сравнимое с Солнцем, но куда меньше размерами — всего два десятка километров в диаметре. В результате образовалась новая черная дыра — а физики смогли наблюдать рождение тяжелых металлов, золота и платины.

Ученые отмечают — все произошло беспрецедентно близко к Земле, на расстоянии 130 миллионов световых лет. Зафиксированные раньше гравитационные волны рождались за миллиарды световых лет. К тому же — всегда шли от черных дыр, а не звезд.

Специалисты подчеркивают — впервые подобное явление наблюдали сразу во всех диапазонах — физик Дэвид Рейтзи сравнил это событие с появлением звука в кинематографе.

Дэвид Рейтзи, исполнительный директор Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой Обсерватории:

— Впервые космос показывает нам то, что я бы назвал «звуковым кино». Мы шагнули из эры немых фильмов — к звуковым. В этом случае, «саундтрек» — это сигналы нейтронных звезд, которые вращаются вокруг друг друга и сталкиваются. А видео — это свет, который мы видим после столкновения.

Существование гравитационных волн предсказал ещё сто лет назад Альберт Эйнштейн, но обнаружить их удалось лишь в 2015 — ученые, сделавшие это открытие в это году получили Нобелевскую премию. Волны представляют собой колебания пространственно-временной ткани вселенной. Проще всего сравнить их с рябью на поверхности водоема, которую поднимает человек.

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