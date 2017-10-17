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15:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцы смогут пожаловаться на отопление в приемную президента РФ

В четверг, 19 октября, с 10:00 до 16:00 в приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления, сообщает пресс-служба облправительства.

Источник: Агентство «Москва»

С 12:00 до 15:00 в работе прямой телефонной линии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор, руководитель приемной президента РФ в Самарской области Сергей Чабан. Также на вопросы самарцев ответят главы городских округов и муниципальных районов, представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов.

На проблемы, связанные с подачей тепла, жители губернии смогут пожаловаться по телефону: 8 800 100 4000. Те, кто не сможет дозвониться в указанное время, смогут оставить обращения специалистам государственной жилищной инспекции по телефону: (846) 200−02−59.

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