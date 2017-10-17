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16:40 (мск), источник: Actualitati.md

Конфеты с живой начинкой шокировали жителя Кишинева

Житель Кишинева приобрел испорченные конфеты Bucurel фабрики Bucuria.

Источник: Actualitati.md

«Меня смутила паутинка и непонятные отверстия, после чего я отломал кусочек конфеты и обнаружил там червей. Я взял всего лишь 300 г, и из 10 проверенных конфет лишь одна оказалось нормальной», — рассказал мужчина.

Он вернулся в магазин, где купил эту продукцию. Ему предложили компенсировать стоимость покупки, но он считает, что это не решение проблемы.

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