Конфеты с живой начинкой шокировали жителя Кишинева
Житель Кишинева приобрел испорченные конфеты Bucurel фабрики Bucuria.
Житель Кишинева приобрел испорченные конфеты Bucurel фабрики Bucuria.
«Меня смутила паутинка и непонятные отверстия, после чего я отломал кусочек конфеты и обнаружил там червей. Я взял всего лишь 300 г, и из 10 проверенных конфет лишь одна оказалось нормальной», — рассказал мужчина.
Он вернулся в магазин, где купил эту продукцию. Ему предложили компенсировать стоимость покупки, но он считает, что это не решение проблемы.