18 октября в Казани прогнозируется небольшой дождь и туман

В ночь на среду, 18 октября, в Казани будет северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит 1−3 градуса выше нуля. Днем направление ветра станет юго-западным, а воздух прогреется до 7−9 градусов тепла.
В целом по Татарстану днем в большинстве районов прогнозируется дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля. Днем 18 октября температура воздуха составит 5−10 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.