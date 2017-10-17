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15:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

18 октября в Казани прогнозируется небольшой дождь и туман

(Город Казань KZN.RU, 17 октября). Ночью и днем 18 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь. Местами на территории Татарстана и его столицы ожидается туман.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на среду, 18 октября, в Казани будет северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит 1−3 градуса выше нуля. Днем направление ветра станет юго-западным, а воздух прогреется до 7−9 градусов тепла.

В целом по Татарстану днем в большинстве районов прогнозируется дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля. Днем 18 октября температура воздуха составит 5−10 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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