В Москве нельзя записаться на получение визы США. Что делать?

Источник: РИА "Новости"

В конце июля МИД России потребовал, чтобы к 1 сентября США сократили штат своей дипмиссии более чем вдвое.

Последствия этой дипломатической ссоры испытывают на себе россияне, которые хотят получить визу в США. Американская сторона объявила, что из-за нехватки сотрудников перестает проводить обязательные для визы собеседования в консульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Таким образом, теперь те, кто подает документы на визу США впервые, вынужден записываться только в московское консульство. В результате в американском посольстве в Москве образовалась очередь на много месяцев вперед.

Сейчас, по свидетельствам многих желающих, записаться на собеседование в Москве вообще невозможно.

Если в начале сентября записаться можно было хотя бы на конец ноября или декабрь, то теперь вот уже месяц сайт отвечает соискателям, что мест нет.

Можно ли подать на визу в другой стране?

Именно так сейчас поступают некоторые россияне. За визами они едут в соседние государства — на Украину, в Грузию и в страны Балтии. Так сделал москвич Валентин (имя изменено) — они с женой отправились в Киев.

Обычно после собеседования паспорт возвращают за несколько рабочих дней. Всего через сутки Валентин с супругой получили паспорта с новыми визами. Но в редких случаях посольство начинает дополнительное административное оформление, которое может продлиться до 60 дней — и тогда два месяца придется безвылазно сидеть в чужой стране, пока из посольства не вернут загранпаспорт.

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Евгения специально ради визы поехала из Москвы в Латвию — заодно задержалась в Риге на выходные. В латвийском консульстве можно пройти собеседование на русском — почти везде в других местах нужно быть готовым к собеседованию на английском.

В США Евгения собиралась ехать на конгресс Ассоциации славистов, но в итоге ей придется участвовать в нем по скайпу — в выдаче визы ей отказали.

Поездка за визой — это дорого?

Такие поездки обходятся недешево. Валентин с женой потратили 20 тысяч рублей только на дорогу в Киев и обратно.

Женя из Москвы потратил 45 тысяч рублей, чтобы получить визу. В стоимость вошли билеты в Тбилиси и обратно, гостиница, а также услуги агентства, которое сопровождает таких путешественников за визами.

Грузия — одно из самых дешевых направлений ближнего зарубежья, въезд безвизовый и цены невысокие, объясняет Евгений. Паспорт ему обещали вернуть через 4−5 рабочих дней после собеседования, а он остался в Грузии на десять, совместив получение визы с отдыхом.

Агентства, помогающие получить визу, существовали и до сокращения штата американской дипмиссии. Они помогали людям из тех городов, где консульств не было, или тем, кто боялся не справиться с англоязычной формой на официальном сайте для подачи на визу.

Агентства берут на себя и оплату консульского сбора, ведь записаться на собеседование можно только после оплаты, а для подачи в Грузии, например, сбор нужно заплатить в грузинском банке.

Однако агентство вряд ли возьмет меньше 5−7 тысяч рублей, и при этом без него легко можно обойтись. Для этого нужно либо съездить в страну дважды, либо просто найти там знакомого, который был бы готов зайти в местный банк и заплатить сбор.

Получить визу в третьей стране сложнее чем в России?

Подать на визу не в стране гражданства можно было и до коллапса в московском консульстве. Россияне, уезжающий от российских холодов в Индонезию и Таиланд, студенты, учащиеся за границей, да и вообще россияне со всего света много лет получали американские визы в местных посольствах.

Правда, больше шансов получить визу именно у тех, кто подает на нее на родине.

«Мы рекомендуем заявителям подавать заявление на визу в стране постоянного проживания или в стране, гражданином которой они являются, так как, находясь в этой стране, проще всего продемонстрировать свои с ней связи», — сообщается на официальном сайте для получения виз.

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Это нужно, чтобы американская сторона удостоверилась — турист не собирается оставаться в США нелегально.

Можно ли переподать документы в другой стране?

Если человек уже зарегистрировался на российской версии официального сайта для получения виз, то, чтобы податься на визу в другой стране, например на Украине, ему нужно перенести свою учетную запись с российского сайта на украинский, а это может сделать только техподдержка сайта.

Более того, консульский сбор, заплаченный в России, пропадет, деньги не вернуть. Он составляет 160 долларов, это чуть больше 9 тысяч рублей по текущему курсу.

А если получать американскую визу повторно?

Те, кто получает американскую визу повторно, оказались в более выгодном положении. Они могут сделать это без собеседования — достаточно просто сдать документы через специальный офис Pony Express.

Такие офисы есть в 96 городах России — правда, в перегруженном консульстве в Москве запись уже закрыта даже на сдачу документов.

Однако записаться можно на подачу в другие города — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток. Документы можно отправить в другой город через тот же офис и через неделю-две получить паспорт на дом с курьером.

Обычно американская туристическая виза выдается на три года. Однако тем, кто сейчас съездит за визой в другую страну, нужно учитывать, что из-за этого через три года им все равно придется идти на собеседование в российском консульстве. Повторное получение визы без собеседования работает только в том случае, если обе визы получены в одной и той же стране.