Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид смутила гостей вечеринки прозрачным нарядом - СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выбрали самого «народного участкового» полиции

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкирии завершился отборочный этап всероссийского конкурса «Народный полицейский», который проводится МВД РФ. Победителем признан участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Нефтекамску, майор полиции Борис Хабибуллин.

Источник: Башинформ

В ходе конкурса оцениваются профессиональные навыки участников, уровень преступности и раскрываемости в зоне их влияния, качество профилактической работы с населением.

«Для меня важно, чтобы каждый житель моего участка был уверен, что ему помогут, что он под надежной защитой», — говорит лучший участковый региона.

Как рассказывают коллеги Бориса Хабибуллина, жители не только приходят в участковый пункт полиции № 13, но и в любое время суток звонят участковому, чтобы сообщить о наболевшем. За 12 лет работы на одном и том же участке Борис Хабибуллин понял, что важнее принимать упреждающие меры, чем принимать участие в уже свершившейся людской трагедии. Поэтому участковый ежедневно обходит свои «владения», общается с населением.

Борис Хабибуллин неоднократно удостаивался наград за безупречную службу. Теперь ему предстоит участие в финальном этапе конкурса, итоги которого будут подведены в середине ноября, сообщили в ОВД Нефтекамска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь