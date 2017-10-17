В Волгоградской области подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство медучреждений

Источник: РИАЦ

Как рассказали в облздраве, призерами конкурса на лучшее благоустройство территорий медучреждений стали и другие больницы и поликлиники. Так, второе и третье места в категории «Стационары» заняли Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 и Волгоградская областная клиническая больница № 1. В тройке лидеров среди поликлиник также Волгоградская областная детская клиническая больница и Ленинская центральная районная больница. Лучшими признаны и дворы Михайловской стоматологической поликлиники и стоматологической поликлиники № 3 города Волгограда.

Напомним, что голосование было организовано на сайте областного комитета здравоохранения. Целями конкурса являлись создание комфортных условий в лечебных учреждениях области и обмен опытом по приведению территорий больниц в порядок.

В 2014 году глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по благоустройству территорий — в течение трех лет ведется системная работа по реализации проектов, цели которых соответствуют долгосрочной стратегии развития области, обозначенной губернатором.