Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поклонники Седоковой в восторге от откровенного фото – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:07 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство медучреждений

В топ открытого голосования, в котором приняли участие более 20 тысяч жителей региона, вышли самые благоустроенные стационар, амбулатория и стоматология. Таковыми признаны Волгоградский областной клинический онкодиспансер, клиническая больница скорой медицинской помощи № 7 города Волгограда и стоматологическая поликлиника г. Фролово.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в облздраве, призерами конкурса на лучшее благоустройство территорий медучреждений стали и другие больницы и поликлиники. Так, второе и третье места в категории «Стационары» заняли Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 и Волгоградская областная клиническая больница № 1. В тройке лидеров среди поликлиник также Волгоградская областная детская клиническая больница и Ленинская центральная районная больница. Лучшими признаны и дворы Михайловской стоматологической поликлиники и стоматологической поликлиники № 3 города Волгограда.

Напомним, что голосование было организовано на сайте областного комитета здравоохранения. Целями конкурса являлись создание комфортных условий в лечебных учреждениях области и обмен опытом по приведению территорий больниц в порядок.

В 2014 году глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по благоустройству территорий — в течение трех лет ведется системная работа по реализации проектов, цели которых соответствуют долгосрочной стратегии развития области, обозначенной губернатором.

Так, в 2017 году на территориях 130 государственных медицинских организаций были проведены масштабные работы по благоустройству: преобразились областная клиническая больница № 1, перинатальные центры Волгограда и Волжского, онкологический диспансер, областная детская больница, клиническая больница скорой медицинской помощи № 7, Ленинская ЦРБ, большинство стоматологических поликлиник. В частности, в парковой зоне областной клинической больницы появились малые формы, были обустроены дорожки, оформлены клумбы. В перинатальном центре № 2 высажены новые аллеи. В онкодиспансере организована зона для парковки, проведены работы по озеленению, обозначены прогулочные территории. В клинической больнице скорой помощи № 25 в ближайшее время будет полностью высажена аллея медиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Потерявшаяся пенсионерка спустя сутки была найдена в лесу
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова проиграла в первом раунде Кубка Кремля
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь