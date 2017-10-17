Синоптики спрогнозировали теплую погоду в Воронеже до конца октября

Синоптик напомнил, что в первой половине октября температура воздуха превышала норму на 2−3 градуса. К 17 октября она стала ниже нормы на градус. По словам метеоролога, воронежцев ждет «вполне благоприятная погода».

— Холодать будет очень постепенно. Вероятность осадков к концу месяца вырастет, но они будут незначительными. А то, что к концу октября температура может приблизиться к нулю, совершенно нормально. Ведь в ноябре среднемесячная температура составляет уже -0,2 градуса. Это почти зимний месяц, — подытожил Александр Сушков.