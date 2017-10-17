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15:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Ушел из жизни президент Самарской областной федерации хоккея с мячом и хоккея на траве

Владимир Долгов скончался на 59-ом году жизни.

Источник: Reuters

На 59-ом году жизни скоропостижно скончался президент Самарской областной федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Владимир Долгов. Владимир умер сегодня, 17 октября, ранним утром.

Как рассказала дочь умершего, 25-летняя Анастасия, бездыханное тело мужчины обнаружила его супруга.

 — Папа умер в седьмом часу утра, — сквозь слезы говорит Настя. — Предположительная причина смерти — оторвавшийся тромб в головном мозге, но я точно еще не знаю. Я до сих пор не верю, что папы больше нет. Все же было хорошо. Иногда только давление подскакивало. Но на здоровье он никогда не жаловался. Для нас он был самым лучшим отцом и дедушкой.

У Владимира Долгова остались супруга, Елена, две дочери — Анастасия и Ольга, а также еще совсем маленький внук Валера.

Похороны спортсмена пройдут 19 октября в селе Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области.

Справка

Владимир Долгов родился 30 августа 1959 года в Ульяновской области. Мастер спорта по хоккею на траве. В 1976 году окончил среднюю школу, в 1980 — Ульяновский государственный педагогический институт по специальности преподаватель физического воспитания. Мастер спорта по хоккею на траве, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России по хоккею на траве. С 2006 года занимал должность Президента Общественной организации «Самарская областная федерация хоккея с мячом и хоккея на траве». Руководил и тренировал клубы Самарской области по этим видам спорта.

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