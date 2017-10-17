Ушел из жизни президент Самарской областной федерации хоккея с мячом и хоккея на траве

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На 59-ом году жизни скоропостижно скончался президент Самарской областной федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Владимир Долгов. Владимир умер сегодня, 17 октября, ранним утром.

Как рассказала дочь умершего, 25-летняя Анастасия, бездыханное тело мужчины обнаружила его супруга.

— Папа умер в седьмом часу утра, — сквозь слезы говорит Настя. — Предположительная причина смерти — оторвавшийся тромб в головном мозге, но я точно еще не знаю. Я до сих пор не верю, что папы больше нет. Все же было хорошо. Иногда только давление подскакивало. Но на здоровье он никогда не жаловался. Для нас он был самым лучшим отцом и дедушкой.

У Владимира Долгова остались супруга, Елена, две дочери — Анастасия и Ольга, а также еще совсем маленький внук Валера.

Похороны спортсмена пройдут 19 октября в селе Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области.

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