Часть улицы Ново-Садовой в районе «Алабинской» обещают сдать до конца 2017 года

— Мы с лета просили у метростроителей этот участок. Но его только сейчас передали нам с уложенным щебёночным основанием. Правда, сейчас весь щебень заволокло грязью, и в таком состоянии укладывать асфальт на него мы не можем. Теперь нужно проводить свои мероприятия для очистки щебня, чтобы дорога была построена без брака. Но мы понимаем, что именно на этом отрезке в этом году Ново-Садовую мы должны запустить, — разъяснил Пивкин.