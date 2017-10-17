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17:36 (мск), источник: Pro Город Самара

Часть улицы Ново-Садовой в районе «Алабинской» обещают сдать до конца 2017 года

В Самаре вновь застопорилось строительство дороги на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой.

На этот раз обустраивать там проезжую часть мешает грязный щебень. Об этом сегодня, 17 октября, на заседании комитета Самарской губдумы по строительству заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

 — Мы с лета просили у метростроителей этот участок. Но его только сейчас передали нам с уложенным щебёночным основанием. Правда, сейчас весь щебень заволокло грязью, и в таком состоянии укладывать асфальт на него мы не можем. Теперь нужно проводить свои мероприятия для очистки щебня, чтобы дорога была построена без брака. Но мы понимаем, что именно на этом отрезке в этом году Ново-Садовую мы должны запустить, — разъяснил Пивкин.

Министр пообещал, что до конца этого года будет сдан участок улицы Ново-Садовой в районе ее пересечения с улицей Первомайской.

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