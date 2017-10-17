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15:58 (мск), источник: НИА Самара

Станцию Российская во время ремонта закрывать не будут

Нарушение гидроизоляции кровли носит локальный характер и не влияет на работу станции.

17 октября на заседании комитета по строительству Самарской Губернской Думы была озвучена информация о том, что будут проводиться работы по консервации отдельных элементов станции метро «Российская» — технических помещений, отдельных конструктивных элементов, которые на данном этапе функционируют не в полном объеме, т.к. станция метро «Российская» в настоящее время также введена в эксплуатацию не в полном объеме (с одним рабочем вестибюлем).

Нарушение гидроизоляции кровли носит локальный характер и не влияет на работу станции, сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

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