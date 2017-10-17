Станцию Российская во время ремонта закрывать не будут

17 октября на заседании комитета по строительству Самарской Губернской Думы была озвучена информация о том, что будут проводиться работы по консервации отдельных элементов станции метро «Российская» — технических помещений, отдельных конструктивных элементов, которые на данном этапе функционируют не в полном объеме, т.к. станция метро «Российская» в настоящее время также введена в эксплуатацию не в полном объеме (с одним рабочем вестибюлем).