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16:02 (мск), источник: ЕАН

Синоптики пообещали Екатеринбургу сильные ветра

Синоптики подтвердили ранее озвученный прогноз на плохую погоду в столице Урала.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 770 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Последним днем, когда воздух в Екатеринбурге прогреется выше психологически значимой 10-градусной отметки, станет 17 октября. Уже 18 октября в городе ожидается +8, +10 градусов, 19-го числа будет +7, +9, 20 октября похолодает до +4, +6 градусов. Ночные температуры будут близки к нулевой отметке, но сохранят положительные значения.

Со среды на Урал придут осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится и в отдельные дни будет достигать 15 м/с.

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