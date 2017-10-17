Синоптики пообещали Екатеринбургу сильные ветра
Синоптики подтвердили ранее озвученный прогноз на плохую погоду в столице Урала.
Синоптики подтвердили ранее озвученный прогноз на плохую погоду в столице Урала.
Последним днем, когда воздух в Екатеринбурге прогреется выше психологически значимой 10-градусной отметки, станет 17 октября. Уже 18 октября в городе ожидается +8, +10 градусов, 19-го числа будет +7, +9, 20 октября похолодает до +4, +6 градусов. Ночные температуры будут близки к нулевой отметке, но сохранят положительные значения.
Со среды на Урал придут осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится и в отдельные дни будет достигать 15 м/с.