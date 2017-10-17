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16:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Минэкологии исследует выбросы от автотранспорта в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 17 октября, ФедералПресс. Министерство экологии Челябинской области объявило аукцион на выбор подрядчика для проведения исследования выбросов от автотранспорта в Магнитогорске. Заявки принимаются до 23 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Компании будет необходимо определить объёмы выбросов, производимых автотранспортом в черте города.

Исследование планируется на 20 крупных дорогах Магнитогорска. Это проспект Ленина, проспект Карла Маркса, улицы Советская, Кирова, Северный переход, Магнитная, Грязнова, Вокзальная, Московская, 9 мая, шоссе Космонавтов, проспект Пушкина, а также улицы Чкалова, Труда, Завенягина, Комсомольска, Ручьева, 50 лет Магнитке, Суворова.

Результаты исследования помогут создать сводный том ПДВ Магнитогорска, в котором должны быть отражены объёмы выбросов от основных источников загрязнения воздуха.

Напомним, на прошлой неделе южноуральцы активно жаловались на сильную задымленность, запах гари, химических примесей и даже фекалий. В профильные ведомства поступило более 500 обращений. Минэологии провело проверки. В ряде районов эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации — фенола и формальдегида — в несколько раз.

Вчера на аппаратном совещании в администрации города мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что намерен наказать всех, кто причастен к резкому ухудшению экологической ситуации в городе. По словам градоначальника, как минимум двоих виновных в превышении предельных выбросов в период НМУ ждет уголовное разбирательство.

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