Минэкологии исследует выбросы от автотранспорта в Магнитогорске

Компании будет необходимо определить объёмы выбросов, производимых автотранспортом в черте города.

Исследование планируется на 20 крупных дорогах Магнитогорска. Это проспект Ленина, проспект Карла Маркса, улицы Советская, Кирова, Северный переход, Магнитная, Грязнова, Вокзальная, Московская, 9 мая, шоссе Космонавтов, проспект Пушкина, а также улицы Чкалова, Труда, Завенягина, Комсомольска, Ручьева, 50 лет Магнитке, Суворова.

Результаты исследования помогут создать сводный том ПДВ Магнитогорска, в котором должны быть отражены объёмы выбросов от основных источников загрязнения воздуха.

Напомним, на прошлой неделе южноуральцы активно жаловались на сильную задымленность, запах гари, химических примесей и даже фекалий. В профильные ведомства поступило более 500 обращений. Минэологии провело проверки. В ряде районов эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации — фенола и формальдегида — в несколько раз.