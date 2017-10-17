Челябинец прокатился в ковше экскаватора
Новость, которую сегодня обсуждают в соцсетях: челябинец прокатился в ковше экскаватора.
Новость, которую сегодня обсуждают в соцсетях: челябинец прокатился в ковше экскаватора.
Главный герой ролика — Алексей Кожевников — назвал свой блог «Суровые уральские развлечения». Пока есть только один выпуск. В ковше автор прокатился над затопленным карьером. И попросил в комментариях делиться контактами других экстремалов: руферов, дрифтеров, диггеров и так далее.
Его цель, судя по записи, «показать, как получать эмоции даже в загрязненном индустриальном городе».