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16:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Салаватском районе создается геопарк «Янган-Тау»

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В правительстве Башкирии обсудили создание геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе — первого российского геопарка ЮНЕСКО на территории республики.

Впервые об этом заговорили на проходившем в Уфе летом Международном экологическом форуме. Эксперты ЮНЕСКО оценили эту территорию как весьма перспективную в плане развития геотуризма и дальнейшего получения международного статуса. В настоящее время готовится заявка в комиссию ЮНЕСКО. Эксперты международной организации прибудут в республику в ноябре.

Известно, что в состав геопарка «Янган-Тау» войдут девять особо охраняемых природных территорий Салаватского района. Геопарк будет способствовать развитию туризма. Так, сейчас в 35 странах работают 127 геопарков, представляющих и объединяющих геологические, ландшафтные, исторические и даже техногенные особенности регионов. В России на законодательном уровне в настоящее время существует один геопарк. Это «Алтай», созданный в декабре 2015 года и готовящийся вступить во всемирную «Глобальную сеть геопарков».

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