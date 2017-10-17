В Салаватском районе создается геопарк «Янган-Тау»

Впервые об этом заговорили на проходившем в Уфе летом Международном экологическом форуме. Эксперты ЮНЕСКО оценили эту территорию как весьма перспективную в плане развития геотуризма и дальнейшего получения международного статуса. В настоящее время готовится заявка в комиссию ЮНЕСКО. Эксперты международной организации прибудут в республику в ноябре.

Известно, что в состав геопарка «Янган-Тау» войдут девять особо охраняемых природных территорий Салаватского района. Геопарк будет способствовать развитию туризма. Так, сейчас в 35 странах работают 127 геопарков, представляющих и объединяющих геологические, ландшафтные, исторические и даже техногенные особенности регионов. В России на законодательном уровне в настоящее время существует один геопарк. Это «Алтай», созданный в декабре 2015 года и готовящийся вступить во всемирную «Глобальную сеть геопарков».