Казахские беркутчи: охота с золотым орлом в XXI веке

Источник: Dmitry Berkut

Но понимая, что фестивальные охотники могут отличаться от реальных, мы с друзьями приехали на несколько дней раньше, чтобы покататься по сёлам, найти настоящих беркутчи и пообщаться с ними.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Удача не замедлила улыбнуться: прямо посреди монгольской степи мы встретили юную охотницу Жанерке вместе с отцом, обучающим её охотничьему делу.

Они разрешили нам пожить возле их юрты и поснимать быт и особенности охоты с беркутом на зайцев, лис и даже волков.

Жанерке 18 лет, и она живёт в юрте со всей своей семьёй: отцом, бабушкой, младшим братом, сестрой и маленьким племянником.

Вместе с отцом девушка охотится на зайцев и сурков. Она тут и напарник, и ученица, а это самое лучшее обучение.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Иногда знакомые туроператоры привозят к ним туристов, которые за оплату участвуют в охоте.

Содержать и обучать беркутов в Монголии считается делом недешевым, и далеко не каждый может себе это позволить. Хорошая птица и быстрый конь всегда стоили очень дорого и повышали авторитет владельца.

Только для того, чтобы прокормить беркута, требуется не менее полкило мяса в день.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Из сотен беркутчи, живущих в Монголии, буквально пара-тройка держат беркутов именно для охоты — не зарабатывая при этом на потоке туристов, прилетающих поучаствовать в экзотическом действе.

У беркута чрезвычайно острое зрение — зайца он видит на расстоянии до двух километров.

Изначально беркуты служили у казахов защитой отар скота от хищников. Собаки сторожат на земле, а беркуты следят с неба. Наверное, поэтому можно считать беркутчи пастушеской традицией.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Взрослую птицу почти невозможно приручить. Еще птенцом беркута забирают из гнезда. Для охоты используют только самок.

На тренировки уходит пара лет, за которые птица вырастает и привыкает к своему хозяину.

Необходимо чувствовать, сколько можно давать еды беркуту, чтобы у него оставался интерес к охоте, и в то же время беркут был не так голоден, чтобы не отдать свою добычу охотнику.

Голодной птице надевают на голову кожаный колпачок — клобучок, который снимают в присутствии жертвы. Птице не дают растерзать добычу, но обязательно награждают куском мяса.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Во время охоты беркутчи становится на вершину горы, либо на холм и отслеживает добычу на равнине внизу. После того, как видит зайца либо лису — отпускает беркута, который и настигает зверя. Охотник на коне скачет вслед за птицей и забирает у него добычу.

Беркута также приучают к седлу, охотник вывозит птицу в степь и даёт привыкнуть к постоянному покачиванию и цокоту копыт. Также дрессирует на возврат к руке.

После долгих тренировок беркут становится готов к охоте, и между ним и хозяином устанавливается незримая связь, такая сильная, что птица больше не стремится улететь на волю.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Надетый на глаза кожаный клобучок даёт беркуту ощущение ночи и не отвлекает, кожаные ремешки не позволяют взлететь раньше времени.

Увидев зайца, охотник отпускает ремешки и снимает с головы птицы колпачок. Беркут мгновенно нападает на жертву, вцепляется когтями и выклёвывает сердце.

Подоспевший охотник уговаривает птицу отпустить зверя, поглаживая, даёт ей кусок мяса и снова надевает на глаза клобучок.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Они тренировали беркутов для того, чтобы успешно выступить с ними на ежегодном осеннем фестивале.

На фестивале собираются десятки казахских беркутчей со всей Монголии.

Одеваясь в национальные костюмы, изготовленные из трофейных шкур, они соревнуются, чтобы выявить лучшего охотника года.

Издревле охота с беркутом была не только способом добычи трофеев, но также искусством и развлечением.

Сам фестиваль прошел очень массово и красиво, под прицелом сотен туристических камер.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Основное соревнование — призыв беркута к охотнику. Беркута отпускают с вершины горы, а находящийся внизу охотник зазывно кричит. Беркут должен прилететь на крик к своему хозяину и сесть на его руку, одетую в специальную перчатку из очень плотной кожи.

Также приманкой для птицы служит кусок мяса с шерстью, которым размахивает охотник. Во многих неудачных выступлениях плохо подготовленные беркуты улетали в сторону кухни, расположенной в стороне от поля соревнований, и опозоренные охотники снимались со следующего этапа.

Когда же беркут прилетал точно к охотнику — зрители неистово кричали и аплодировали. Следующий этапом — имитация охоты. Беркут должен поймать зайца, привязанного на веревке к лошади.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut

Традиция охоты с ловчей птицой имеет очень древнюю историю — об этом, в частности, свидетельствуют петроглифы, найденные в Монголии. Потомственные охотники учатся с детства, а секреты мастерства передают из поколения в поколение.

Фестивали подобные этому, помогают не угасать старинным традициям, а также подогревают туристический интерес к стране в целом.

Источник: Dmitry Berkut

Источник: Dmitry Berkut