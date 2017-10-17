В Сочи из-за непогоды отменили показательные выступления авиационной группы «Соколы России»

Как ранее сообщали в Минобороны, летчики должны были показать маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте.

Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет в Олимпийском парке, когда нормализуется погода. О дате и времени сообщат позже.

Остальная программа ВФМС не изменилась. К примеру, для любителей литературы и искусства прошла встреча с культовым французским писателем Фредериком Бегбедером, который среди философских рассуждений особо отметил, что ему нравится Россия и нравится быть на фестивале как на событии не национального, а мирового масштаба.