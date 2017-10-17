В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»
С 18 октября в Казани будет частично закрыта улица Моторная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
С 18 октября в Казани будет частично закрыта улица Моторная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Движение будет ограничено от улицы Братская до станции метро «Аметьево».
— Закрытие связано с капитальным ремонтом проезжей части, — говорится в сообщении.
В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.