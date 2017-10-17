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16:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»

С 18 октября в Казани будет частично закрыта улица Моторная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено от улицы Братская до станции метро «Аметьево».

 — Закрытие связано с капитальным ремонтом проезжей части, — говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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