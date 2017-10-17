Появление льда на реках Нижегородской области в 2017 году прогнозируется раньше среднемноголетних сроков
Уже в ближайшие выходные
Уже в ближайшие выходные
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижегородской области, согласно предварительному прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», появление плавучего льда на Волге и Оке ожидается во второй — начале третьей декады ноября.
Отмечается, что это опережает среднемноголетние сроки на 3−6 дней.
Кроме того, установление ледостава на Горьковском и Чебоксарском водохранилище также ожидается раньше среднемноголетних значений, а именно — во второй — начале третьей декады ноября.
Ранее сообщалось, что уже в ближайшие выходные