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17:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Появление льда на реках Нижегородской области в 2017 году прогнозируется раньше среднемноголетних сроков

Уже в ближайшие выходные 21—22 октября в регионе возможны первые осадки со снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 44% 770 мм рт. ст. 6 м/с

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижегородской области, согласно предварительному прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», появление плавучего льда на Волге и Оке ожидается во второй — начале третьей декады ноября.

Отмечается, что это опережает среднемноголетние сроки на 3−6 дней.

Кроме того, установление ледостава на Горьковском и Чебоксарском водохранилище также ожидается раньше среднемноголетних значений, а именно — во второй — начале третьей декады ноября.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие выходные 21—22 октября в регионе возможны первые осадки со снегом.

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