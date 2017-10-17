Московский вокзал отремонтируют к апрелю следующего года
Реконструкция железнодорожного вокзала Нижний Новгород — Московский завершится в апреле следующего года. Об этом сообщили сегодня в ходе
Реконструкция железнодорожного вокзала Нижний Новгород — Московский завершится в апреле следующего года. Об этом сообщили сегодня в ходе
На сегодняшний день в здании вокзала укреплен фундамент, возведен второй этаж над залами ожидания и билетных касс, отремонтированы две платформы.
Обновляются инженерные сети, системы навигации и информирования пассажиров. Для маломобильных граждан будут установлены пандусы, появятся лифты, как в самом в здании вокзала, так и в тоннеле с выходом на две платформы.
После реконструкции площадь железнодорожного вокзала увеличится на 1000 квадратных метров.