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18:43 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Московский вокзал отремонтируют к апрелю следующего года

Реконструкция железнодорожного вокзала Нижний Новгород — Московский завершится в апреле следующего года. Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-тура.

На сегодняшний день в здании вокзала укреплен фундамент, возведен второй этаж над залами ожидания и билетных касс, отремонтированы две платформы.

Обновляются инженерные сети, системы навигации и информирования пассажиров. Для маломобильных граждан будут установлены пандусы, появятся лифты, как в самом в здании вокзала, так и в тоннеле с выходом на две платформы.

После реконструкции площадь железнодорожного вокзала увеличится на 1000 квадратных метров.

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