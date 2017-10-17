Радиус курильщика
Министерство здравоохранения России 17 октября поддержало запрет курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд жилого дома. «Фонтанка» собрала все существующие запреты антитабачного закона.
Министерство здравоохранения России 17 октября поддержало запрет курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд жилого дома. «Фонтанка» собрала все существующие запреты антитабачного закона.
Курить у подъездов теперь нельзя
Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. В Минздраве ждут конкретизации, на какие именно общественные здания распространяется запрет.
Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака, — 10 метров
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уже одобрил законопроект о запрете курения около подъездов.
Напомним, законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов многоквартирных домов, был вынесен на рассмотрение Госдумы Совфедом в июне 2017 года.
ФЗ-15 — что нового
А с 14 октября 2017 года вступили в силу новые антитабачные меры.
Органы государственной власти субъектов России «вправе устанавливать дополнительные ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях». Но улица не может считаться общественным местом или помещением.
При этом никотинозависимым в любом случае, согласно принятому еще в 2013 году антитабачному закону ФЗ-15,
придётся держаться подальше от остановок общественного транспорта, детских, спортивных площадок и других мест, могут оказаться некурящие.
Рабочий перекур
Местами для перекура должны, согласно новым поправкам в законе, озаботится, в частности, работодатели. Теперь уличная курилка должна соответствовать новым требованиям: иметь надпись «Место для курения», пепельницу, а в темное время суток быть хорошо освещена.
Работодатели могут организовать курилку и в помещении, но при ряде условий:
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Согласно новым поправкам, собственники квартир могут за общий счет организовать курилку в подъезде. На ней тоже нужно повесить знак «Место для курения», а внутри поставить пепельницы, огнетушитель, а также обеспечить искусственное освещение и, главное, качественную
Штрафные санкции
За курение в неположенном месте, согласно статье 6.24 КОАП, с физлица возьмут от пятисот до полутора тысяч рублей. Исключение составляет перекур на детской площадке. Здесь курильщик за вредную привычку может заплатить от двух до трех тысяч.
Несоблюдение требований закона о запрете курения и рекламе табачных изделий для должностных и юридических лиц намного жестче:
Суть закона о запрете курения в общественных местах
В июне 2013 года президент Владимир Путин подписал антитабачный закон.
Федеральный закон принят в целях реализации в российском законодательстве положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Российской Федерацией в 2008 году, и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
Законопроект о курении призван решить сразу несколько задач:
— Разграничить курящих от некурящих, защитив интересы последних.
— Позаботиться о состоянии здоровья граждан, не приобщенных к курению.
Законом в частности запрещено табачным компаниям проводить лотереи и спонсировать фестивали. Кроме того, сигареты убрали с витрин и прилавков, заменив прейскурантом на табачную продукцию.
Также под запрет попала продажа электронных сигарет и жевательной табачной смеси.
Где курить нельзя
С 1 июня 2014 года в России вступила в силу вторая и более существенная часть «антитабачного» закона.
Где курить можно
К разрешенным объектам относятся:
— Дом, квартира, прочая недвижимость, оформленная в собственность на вас.
— Транспортное средство, если оно в этот момент не передвигается.
— На улице по дороге от одного общественного места к другому (смотри перечень выше).
— В специально оснащенном помещении для курения.
Что касается новомодного раскуривания кальянов, они разрешены только в специально оборудованных комнатах баров и ресторанов.
Закон о курении и электронные сигареты, вейпы и кальяны
В марте 2017 года Роспотребнадзор предложил Госдуме включить парогенераторы (вейпы) в законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табаку. И соответственно, применять к устройствам все запреты, действующие в отношении табака.
За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.
В законопроекте также идет речь о запрете на продажу электронных сигарет и кальянов несовершеннолетним. За несоблюдение ограничений в сфере торговли на должностных и юридических лиц предлагается налагать штрафы.
Статистика
Большинство курящих (60%) мужчины. 20% от общего числа курильщиков — женщины. Практически у каждой четвертой девушки в возрасте от 20 до 30 лет в сумочке лежит пачка сигарет.
Если сравнивать значения со статистикой, представленной Росстатом 10 лет назад, курящих россиян увеличилось на 450 000 человек. В среднем гражданин России ежедневно выкуривает около 10 сигарет.
Антитабачный закон — перспективы
По данным Совета федерации, сейчас в работе находится документ, который состоит из следующих положений:
— Фиксировать в стране все изготовленные и ввезенные табачные изделия, а также контролировать движение табачной продукции по регионам Российской Федерации
— Ввести контроль за изготавливаемым оборудованием, применяемым для производства сигарет.
— Контролировать управление подлинностью акциза и специальных марок, применяемых в ряде табачной продукции.
Напоминаем: курение опасно для вашего здоровья!