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17:56 (мск), источник: Фонтанка

Радиус курильщика

Министерство здравоохранения России 17 октября поддержало запрет курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд жилого дома. «Фонтанка» собрала все существующие запреты антитабачного закона.

DSC_0104@SmokingFetishKingdom.com

Курить у подъездов теперь нельзя

Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. В Минздраве ждут конкретизации, на какие именно общественные здания распространяется запрет.

Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака, — 10 метров

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уже одобрил законопроект о запрете курения около подъездов.

Напомним, законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов многоквартирных домов, был вынесен на рассмотрение Госдумы Совфедом в июне 2017 года.

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ФЗ-15 — что нового

А с 14 октября 2017 года вступили в силу новые антитабачные меры.

Теперь курить на улице можно будет только в строго отведенных для этого местах. Там должны быть установлены специальные знаки и пепельницы.

Органы государственной власти субъектов России «вправе устанавливать дополнительные ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях». Но улица не может считаться общественным местом или помещением.

При этом никотинозависимым в любом случае, согласно принятому еще в 2013 году антитабачному закону ФЗ-15,
придётся держаться подальше от остановок общественного транспорта, детских, спортивных площадок и других мест, могут оказаться некурящие.

Рабочий перекур

Перекур

Местами для перекура должны, согласно новым поправкам в законе, озаботится, в частности, работодатели. Теперь уличная курилка должна соответствовать новым требованиям: иметь надпись «Место для курения», пепельницу, а в темное время суток быть хорошо освещена.

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Курильщиков отлучат от дома

Работодатели могут организовать курилку и в помещении, но при ряде условий:

 — Во-первых, это не должны быть учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, то есть те, что перечислены в антитабачном законе от 2013 года.
 — Во-вторых, офисная курилка должна находиться не на производственной территории.
— В-третьих, эти изолированные помещения должны соответствовать всем нормативам: оборудованы вентиляцией, системой пожаротушения и пепельницами.

Согласно новым поправкам, собственники квартир могут за общий счет организовать курилку в подъезде. На ней тоже нужно повесить знак «Место для курения», а внутри поставить пепельницы, огнетушитель, а также обеспечить искусственное освещение и, главное, качественную приточно-вытяжную систему вентиляции, которая не даст дыму просочиться на общую территорию.

Штрафные санкции

За курение в неположенном месте, согласно статье 6.24 КОАП, с физлица возьмут от пятисот до полутора тысяч рублей. Исключение составляет перекур на детской площадке. Здесь курильщик за вредную привычку может заплатить от двух до трех тысяч.

Несоблюдение требований закона о запрете курения и рекламе табачных изделий для должностных и юридических лиц намного жестче:

Суть закона о запрете курения в общественных местах

В июне 2013 года президент Владимир Путин подписал антитабачный закон.

Федеральный закон принят в целях реализации в российском законодательстве положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Российской Федерацией в 2008 году, и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

Законопроект о курении призван решить сразу несколько задач:

 — Разграничить курящих от некурящих, защитив интересы последних.
Позаботиться о состоянии здоровья граждан, не приобщенных к курению.

Законом в частности запрещено табачным компаниям проводить лотереи и спонсировать фестивали. Кроме того, сигареты убрали с витрин и прилавков, заменив прейскурантом на табачную продукцию.

Также под запрет попала продажа электронных сигарет и жевательной табачной смеси.

Где курить нельзя

С 1 июня 2014 года в России вступила в силу вторая и более существенная часть «антитабачного» закона.

Курить запретили в барах, ресторанах, кафе, на платформах вокзалов, в аэропортах, электричках и всем общественном транспорте.

Где курить можно

Место для курения

К разрешенным объектам относятся:

 — Дом, квартира, прочая недвижимость, оформленная в собственность на вас.
— Транспортное средство, если оно в этот момент не передвигается.
 — На улице по дороге от одного общественного места к другому (смотри перечень выше).
 — В специально оснащенном помещении для курения.

Что касается новомодного раскуривания кальянов, они разрешены только в специально оборудованных комнатах баров и ресторанов.

Закон о курении и электронные сигареты, вейпы и кальяны

Vape

В марте 2017 года Роспотребнадзор предложил Госдуме включить парогенераторы (вейпы) в законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табаку. И соответственно, применять к устройствам все запреты, действующие в отношении табака.

В документе вводятся понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования в ряде мест, а также предусматривается ответственность за вовлечение детей в курение.

За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.

В законопроекте также идет речь о запрете на продажу электронных сигарет и кальянов несовершеннолетним. За несоблюдение ограничений в сфере торговли на должностных и юридических лиц предлагается налагать штрафы.

Статистика

По данным Росстата за первое полугодье 2017 года, курит почти половина россиян — 40%. Средний возраст курильщиков — от 19 до 44 лет.

Большинство курящих (60%) мужчины. 20% от общего числа курильщиков — женщины. Практически у каждой четвертой девушки в возрасте от 20 до 30 лет в сумочке лежит пачка сигарет.

Если сравнивать значения со статистикой, представленной Росстатом 10 лет назад, курящих россиян увеличилось на 450 000 человек. В среднем гражданин России ежедневно выкуривает около 10 сигарет.

Антитабачный закон — перспективы

По данным Совета федерации, сейчас в работе находится документ, который состоит из следующих положений:

 — Фиксировать в стране все изготовленные и ввезенные табачные изделия, а также контролировать движение табачной продукции по регионам Российской Федерации
— Ввести контроль за изготавливаемым оборудованием, применяемым для производства сигарет.
— Контролировать управление подлинностью акциза и специальных марок, применяемых в ряде табачной продукции.

Напоминаем: курение опасно для вашего здоровья!

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