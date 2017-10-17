В Русском музее обещают добиваться возврата иконы, предоставленной подмосковному храму

«Мы настаиваем на том, чтобы Торопецкая икона вернулась в Русский музей», — сказал Гусев, подчеркнув, что «она не ушла из музейного фонда».
Директор музея напомнил, что решение о временной передаче иконы в недавно сооруженный на средства прихожан храм Александра Невского в сельском поселении
«Вскоре на основании обращения митрополита Крутицкого и коломенского Ювеналия, поддержанного разрешением Министерства культуры, музей заключил дополнительное соглашение, которое устанавливало новую дату возврата уникального памятника — 22 марта 2011 года, после чего икона без объяснения причин была изъята из коллекции музея и, насколько нам известно, по сей день пребывает в храме поселка в Московской области», — зачитал Гусев заявление дирекции Русского музея по этому поводу.
Дирекция музея настаивает на возвращении в коллекцию музея иконы в соответствии с гарантиями, данными Минкультуры в 2009—2010 году. При этом в заявлении говорится о возможности «рассмотреть вопрос о передаче иконы на долговременное хранение в храм
Икона Богородицы Одигитрии происходит из Богородицкого монастыря в городе Полоцке (ныне Витебская область Белоруссии). Оттуда в