Директором краснодарского музея Фелицына стал Игорь Победа
В Краснодарском государственном
В Краснодарском государственном
Новым директором назначили 31-летнего Игоря Победу. Он имеет два высших образования — экономическое и юридическое, работал в региональных управлениях федеральных надзорных органов и государственных учреждениях культуры. До назначения занимал пост заместителя директора Краснодарской государственной библиотеки имени Пушкина, сообщается на официальном сайте музея.
Как сообщали Юга.ру, предыдущий директор музея Фелицына, 35-летний Андрей Карякин покинул свой пост в конце мая.