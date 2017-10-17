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17:05 (мск), источник: ЮГА.ру

Директором краснодарского музея Фелицына стал Игорь Победа

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 17 октября назначили нового руководителя.

Новым директором назначили 31-летнего Игоря Победу. Он имеет два высших образования — экономическое и юридическое, работал в региональных управлениях федеральных надзорных органов и государственных учреждениях культуры. До назначения занимал пост заместителя директора Краснодарской государственной библиотеки имени Пушкина, сообщается на официальном сайте музея.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий директор музея Фелицына, 35-летний Андрей Карякин покинул свой пост в конце мая.

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