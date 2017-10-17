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17:02 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе отключили все фонтаны

В Уфе завершился сезон фонтанов. Все объекты начали готовить к зимней консервации, сообщили в администрации города.

В Уфе отключили все 19 фонтанов, находящихся на обслуживании города. Сейчас начался процесс консервации оборудования и коммуникаций на зимнее время. Специалисты проведут очистку и необходимый ремонт.

По традиции, фонтаны вновь запустят уже будущей весной.

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