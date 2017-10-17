В Уфе отключили все фонтаны
В Уфе завершился сезон фонтанов. Все объекты начали готовить к зимней консервации, сообщили в администрации города.
В Уфе завершился сезон фонтанов. Все объекты начали готовить к зимней консервации, сообщили в администрации города.
В Уфе отключили все 19 фонтанов, находящихся на обслуживании города. Сейчас начался процесс консервации оборудования и коммуникаций на зимнее время. Специалисты проведут очистку и необходимый ремонт.
По традиции, фонтаны вновь запустят уже будущей весной.