В центре Сочи из-за марафона перекроют движение
В Сочи 5 ноября стартуют открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон»,
В Сочи 5 ноября стартуют открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон»,
С 7:00 до 16:00 5 ноября планируется ограничить движение машин по улицам Несебрской, Орджоникидзе, Черноморской, Горького, Воровского, Парковой, Конституции и по Курортному проспекту. Также будут закрыты все въезды на эти улицы, рассказали в
В день марафона организуют временный проезд по выделенным полосам по Курортному проспекту на участках от Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительской и от Первомайской до Горького.
Помимо этого на время проведения соревнований изменят схемы движения автобусных маршрутов.
Марафон затронет и улицу Навагинскую — выделенную дорожку от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно.
Планируется, что в «Сочинском марафоне» примут участие около 4,2 тыс. бегунов из разных регионов России.