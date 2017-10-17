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17:08 (мск), источник: ЮГА.ру

В центре Сочи из-за марафона перекроют движение

В Сочи 5 ноября стартуют открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон», из-за которых в центре курорта будет перекрыто движение автомобилей.

Источник: ЮГА.ру

С 7:00 до 16:00 5 ноября планируется ограничить движение машин по улицам Несебрской, Орджоникидзе, Черноморской, Горького, Воровского, Парковой, Конституции и по Курортному проспекту. Также будут закрыты все въезды на эти улицы, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В день марафона организуют временный проезд по выделенным полосам по Курортному проспекту на участках от Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительской и от Первомайской до Горького.

Помимо этого на время проведения соревнований изменят схемы движения автобусных маршрутов.

Марафон затронет и улицу Навагинскую — выделенную дорожку от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно.

Планируется, что в «Сочинском марафоне» примут участие около 4,2 тыс. бегунов из разных регионов России.

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