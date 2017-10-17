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17:10 (мск), источник: БЕЛТА

Орнамент на парадной форме белорусских олимпийцев будет являться оберегом и символизировать удачу

17 октября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Орнамент на парадной олимпийской форме белорусской делегации во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Республика Корея) будет являться оберегом и символизировать удачу. Об этом сообщила журналистам создатель коллекции, белорусский дизайнер Людмила Лабкова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Орнамент этот необычный. Я взяла орнамент, который символизирует мать, оберег, и добавила туда элементы, которые означают удачу, успех и урожайность. Орнаменты в белорусской культуре имеют очень четкое значение, и в данном случае мне захотелось применить обереги и те орнаменты, которые призовут удачу для нашей олимпийской сборной. Это все очень важно, — подчеркнула Людмила Лабкова. — Каждая мастерица имела право составлять собственный орнамент. Я надеюсь, на меня никто не обидится».

Дизайнер также отметила расположение национальных узоров. Например, на майках они расположены в районе талии, а на пиджаках украшают плечи. Это не только подчеркнет атлетические фигуры спортсменов, пояснила она, но и сыграет роль оберегов.

Что касается цветовой гаммы, Людмила Лабкова считает, что серый наиболее близок белорусам в колористике зимы. Удачно вписывается сюда и национальный узор, напоминающий снежинку.

Работа над олимпийской коллекцией шла интенсивно. Образцы одежды были созданы за две недели. «Я работала с командой “Беллегпрома”. Концепция была моя, но исполнение — предприятий», — отметила дизайнер.

В создании формы принимали участие лучшие предприятия белорусской легкой промышленности: «Коминтерн», «Свiтанак», «Элиз», «Белвест». Яркие женские аксессуары, которые стали неотъемлемой частью коллекции, выпустила фабрика «Галантэя». Скоро их можно будет приобрести в магазинах.

Людмила Лабкова добавила, что форма будет дорабатываться. «Думаю, глобальных перестроений не будет, но какие-то нюансы мы, конечно, будем менять по ходу работы», — сказала дизайнер.

Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с образцами парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм. Главе государства представили коллекции, разработанные двумя белорусскими дизайнерами, — Людмилой Лабковой совместно с концерном «Беллегпром» и Юлией Латушкиной вместе с Главным хозяйственным управлении Управделами Президента.

За основу олимпийской формы решено взять вариант, предложенный Людмилой Лабковой. При этом по поручению Александра Лукашенко все представленные коллекции будут отшиты и поставлены для последующей продажи в крупнейшие универмаги.

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