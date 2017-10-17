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17:11 (мск), источник: Городской репортер

В школах Ростовской области проведут уроки безопасности в интернете

Школьникам Ростовской области 30 октября расскажут о безопасности в интернете. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

На уроке безопасности в интернете детям расскажут о том, как защитить свои персональные данные и совершать безопасные покупки в интернет-магазинах.

Кроме того, школьников научат анализировать правдивость и достоверность информации. Отмечается, что в ростовских школах ежегодно проходят мероприятия, направленные на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности детей. В них задействовано более 400 тысяч учащихся.

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