В школах Ростовской области проведут уроки безопасности в интернете
Школьникам Ростовской области 30 октября расскажут о безопасности в интернете. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.
Школьникам Ростовской области 30 октября расскажут о безопасности в интернете. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.
На уроке безопасности в интернете детям расскажут о том, как защитить свои персональные данные и совершать безопасные покупки в
Кроме того, школьников научат анализировать правдивость и достоверность информации. Отмечается, что в ростовских школах ежегодно проходят мероприятия, направленные на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности детей. В них задействовано более 400 тысяч учащихся.