В Гомеле из больницы выписана восьмиклассница, упавшая с 6-го этажа недостроя

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Компания подростков лазала по замороженному долгострою. Одна из девочек оступилась и упала с шестого этажа на бетонное перекрытие второго, получила при падении травмы и была доставлена в реанимацию областной больницы.

— Сейчас здоровью школьницы ничего не угрожает, — сообщают в Гомельской областной прокуратуре.

Проверкой установлено, что в момент происшествия подростки были трезвыми, селфи не делали, отношения друг с другом не выясняли. Пострадавшая ни на каких учетах не состоит, а потому произошедшее с большой долей вероятности — несчастный случай. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.

Недостроенное здание по улице Братьев Лизюковых находится на балансе областного управления капитального строительства. Прокуратура Гомеля выписала предписание, по которому необходимо было ограничить доступ к объекту. Все проходы заделаны профилирующими листами, на бетонные заборы нанесена надпись «Опасная зона. Проход запрещен».