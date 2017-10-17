За незаконную продажу польского кофе и чая жительница Гродно привлекалась 17 раз

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Но окончательно победить этот незаконный бизнес пока не получается. Не страшат порой таких торговцев ни конфискация товара, ни крупные штрафы.

47-летняя гродненка за последние восемь лет 17 раз привлекалась к административной ответственности за подобную торговлю. Женщина организовала реализацию привезенных из Польши кофе и чая на походе к Центральному рынку областного центра.

Четыре раза ее наказывали за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, по столько же — за реализацию товара без документов и идентификационных знаков, пять — за занятие запрещенной деятельностью. Нарушительница признавала свою неправоту, раскаивалась, давала обещание зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но слова не держала.

Правда, она все же создала ИП, однако продавала товар без документов, подтверждающих его легальное приобретение. Позже подала документы на ликвидацию ИП, но продолжала заниматься противозаконной деятельностью.