МВД и Росгвардия могут получить «умные» браслеты «Стрелец-Часовой»

Источник: РИА Новости

«У МВД и Росгвардии есть заинтересованность и, возможно, в ближайшее время, если будет финансирование, то появится данная разработка на вооружении», — сказал он.

Он рассказал о принципе работы устройства: оно состоит из основной стойки и сети ретрансляторов. В каждом браслете находится встроенный чип, через который по системе ГЛОНАСС передаётся информация о географическом расположении его носителя.