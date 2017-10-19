МВД и Росгвардия могут получить «умные» браслеты «Стрелец-Часовой»

«У МВД и Росгвардии есть заинтересованность и, возможно, в ближайшее время, если будет финансирование, то появится данная разработка на вооружении», — сказал он.
Он рассказал о принципе работы устройства: оно состоит из основной стойки и сети ретрансляторов. В каждом браслете находится встроенный чип, через который по системе ГЛОНАСС передаётся информация о географическом расположении его носителя.
«Например, дежурный выходит на пост, включает режим поиска спутника на местности и дальше видит отметку, где он находится (носитель браслета). Главный прибор получает информацию и отражает уже в программе. Какие-то ситуации — экстренные или нападение, либо пожар — полицейский может подать сигнал через браслет, и руководитель сразу видит, с какого места он пришёл», — рассказал Чухнов.