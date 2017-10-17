Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поклонники Седоковой в восторге от ее роскошной груди - СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
17:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Макаровский мост испытают тяжелой техникой

Перед открытием.

Источник: УралИнформБюро

Движение по Макаровскому мосту откроется после того, как будут завершены работы по демонтажу старых конструкций. Об этом напомнил 17 октября на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Ранее «Уралинформбюро» сообщало, что движение по мосту будет открыто 23 октября. Представители мэрии не опровергли эту дату, но и не подтвердили. Пока известно, что транспорт вернется на мост после того, как строители усилят конструкцию моста и демонтируют его левую часть.

По словам Архипова, после открытия моста движение трамвая будет организовано по реверсивной схеме со специальным светофорным регулированием, позволяющим одномоментно заехать на мост только одному трамваю.

При этом «зеленый свет» будет дан не всем трамвайным маршрутам, а только двум: № 3 и № 21. Автотранспорт по Макаровскому мосту будет двигаться в двустороннем режиме, по одной полосе в каждом направлении. Перед запуском путепровод будет испытан на прочность с помощью тяжелой техники.

Следует напомнить, что капитальная реконструкция Макаровского моста предусматривает замену старых конструкций на новые и расширение путепровода с 25 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Посредине пройдет выделенная трамвайная линия, а по бокам — тротуары и велосипедные дорожки. На это потребуется около 1,9 миллиарда рублей. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Макаровский мост испытают тяжелой техникой
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь