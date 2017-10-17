В Семилукском районе построят новую амбулаторию

Новую амбулаторию построят в селе Губареве Семилукского района. Медучреждение разместят на улице Октябрьской, напротив местной школы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замглавы администрации Семилукского района Сергей Зайцев во вторник, 17 октября.

Амбулаторию построят примерно в 10 м от дороги. Проект типовой. В области построили девять похожих амбулаторий в 2017 году. Работы по подводке коммуникаций уже начались. В одноэтажном деревянном здании поставят газовый отопительный котел и разместят рядом канализационный септик. В амбулатории будет девять помещений общей площадью 180 кв. м. Благоустройство территории и подведение инженерных сетей сделают за счет средств Губаревского сельского поселения и районного бюджета.

— Благоустройство территории вокруг амбулатории зимой делать нецелесообразно. Перенесем эти работы на 2018 год. Объявим конкурс и выделим необходимую сумму, — рассказал Сергей Зайцев.

Губаревская амбулатория обслуживает жителей 13 населенных пунктов Губаревского и Медвеженского сельских поселений.

— Старое одноэтажное здание сельской амбулатории принадлежало местной сельхозартели им. Ленина. Сельхозпредприятие обанкротилось. Здание Губаревской амбулатории приобрела воронежская компания в октябре 2016 года, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главврач Семилукской райбольницы Николай Чернышов.

Новый владелец предложил выкупить здание по коммерческой цене либо арендовать за 50 тыс. рублей в месяц. Выкуп сочли нерациональным, вдобавок здание требовало ремонта. Региональный департамент здравоохранения принял решение о строительстве новой амбулатории.

Здание амбулатории построят в рамках инвестиционной программы при поддержке губернатора области. На работы из облбюджета выделят около 11 млн рублей.

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