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18:40 (мск), источник: Volga News

В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум»

Во вторник, 17 октября, в Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум — 63 регион». Инновационная образовательная площадка для интеллектуального развития детей и подростков начала действовать на базе одного из крупнейших в России технопарков в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Источник: Reuters

«Кванториум» — это новый формат инженерно-технической подготовки юношей и девушек, который продвигается на федеральном уровне. Развитие у подростков изобретательского мышления, знакомство с современными технологиями, подготовка инженерных кадров, а также разработка, тестирование и внедрение прорывных технологий и идей — основные задачи детских технопарков.

В декабре прошлого года Самарская область вошла в число победителей конкурса министерства образования и науки РФ на создание «Кванториумов». На программу из федерального бюджета региону выделено 52,3 млн руб., 62,5 млн руб. предусмотрено в областном бюджете.

Региональный «Кванториум — 63 регион» будет сформирован на двух площадках. Первый детский технопарк появился в Тольятти, через месяц инновационный центр заработает в Самаре. В общей сложности образовательными программами регионального детского технопарка «Кванториум — 63 регион» будет охвачено более 1200 школьников.

В Тольятти сотни парней и девушек от 6 до 18 лет будут заниматься по пяти направлениям, или так называемым квантумам: IT, робототехника, нанотехнологии, автомобилестроение и промышленный дизайн.

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