В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум»

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«Кванториум» — это новый формат инженерно-технической подготовки юношей и девушек, который продвигается на федеральном уровне. Развитие у подростков изобретательского мышления, знакомство с современными технологиями, подготовка инженерных кадров, а также разработка, тестирование и внедрение прорывных технологий и идей — основные задачи детских технопарков.

В декабре прошлого года Самарская область вошла в число победителей конкурса министерства образования и науки РФ на создание «Кванториумов». На программу из федерального бюджета региону выделено 52,3 млн руб., 62,5 млн руб. предусмотрено в областном бюджете.

Региональный «Кванториум — 63 регион» будет сформирован на двух площадках. Первый детский технопарк появился в Тольятти, через месяц инновационный центр заработает в Самаре. В общей сложности образовательными программами регионального детского технопарка «Кванториум — 63 регион» будет охвачено более 1200 школьников.