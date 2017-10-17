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18:19 (мск), источник: Вести.Ru

Кенсингтонский дворец: третий ребенок Уильяма и Кейт родится в 2018 году

Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт ожидают рождения своего третьего ребенка в апреле будущего года.

Об этом сообщается в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца в «Твиттере».

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года», — говорится в сообщении. О новой беременности Кейт Миддлтон стало известно в начале сентября. У пары уже есть двое детей — четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.

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