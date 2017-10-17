Кенсингтонский дворец: третий ребенок Уильяма и Кейт родится в 2018 году

Об этом сообщается в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца в «Твиттере».

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года», — говорится в сообщении. О новой беременности Кейт Миддлтон стало известно в начале сентября. У пары уже есть двое детей — четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.