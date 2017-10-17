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18:23 (мск), источник: ivbg.ru

На Сайменском канале завершены совместные российско-финские учения. Фоторепортаж

17 октября 2017 года на Сайменском канале проходили совместные учения российских и финских спасателей.

6
фотографий
6
фотографий

Тема учений — «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крупным дорожно-транспортным происшествием и аварией на акватории».

Учения проходили в районе первого шлюза Сайменского канала. В процессе сотрудники спецслужб отрабатывали навыки спасения людей из машин, попавших в аварию на проблемном участке дороги Выборг-Брусничное, на котором весной этого года в результате смертельного ДТП разбился пассажирский автобус. Также были отработаны навыки спасения тонущих людей — для этого была задействована не только водная, но и воздушная техника.

Источник: ivbg.ru

По легенде учений, первым на дороге произошло массовое ДТП с участием автобусов и бензовоза. Следом произошло ЧП на воде с катером и большим кораблем, отрабатывались возможные последствия разлива нефтепродуктов и их ликвидации. В заключение, утопающих спасли при помощи вертолётов.

В учениях были задействованы пожарно-спасательные подразделения Российской Федерации и Республики Финляндия, вертолёты санитарной авиации и МЧС России, бригады полиции и скорой помощи, а также представители местной администрации.

Напомним, учения подобного рода проходили и 5 октября 2017 года.

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