На Сайменском канале завершены совместные российско-финские учения. Фоторепортаж
17 октября 2017 года на Сайменском канале проходили совместные учения российских и финских спасателей.
17 октября 2017 года на Сайменском канале проходили совместные учения российских и финских спасателей.
Тема учений — «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крупным
Учения проходили в районе первого шлюза Сайменского канала. В процессе сотрудники спецслужб отрабатывали навыки спасения людей из машин, попавших в аварию на проблемном участке дороги
По легенде учений, первым на дороге произошло массовое ДТП с участием автобусов и бензовоза. Следом произошло ЧП на воде с катером и большим кораблем, отрабатывались возможные последствия разлива нефтепродуктов и их ликвидации. В заключение, утопающих спасли при помощи вертолётов.
В учениях были задействованы
Напомним, учения подобного рода проходили и 5 октября 2017 года.