Аксенов сдаст ЕГЭ вместе с родителями крымских выпускников

Об этом шла речь в ходе всероссийской встречи руководитель Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников в формате видеомоста Москва — Симферополь — Горно-Алтайск — Ярославль — Грозный в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Я планирую приехать и вместе с главой (Республики Крым Сергеем Аксеновым) и со всеми желающими сдать пробный экзамен по русскому языку», — сказал Кравцов.
Министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова в комментарии РИА Новости Крым подтвердила эту информацию.
«В случае, если в Крым приедет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, глава Республики примет участие в пробной сдаче единого государственного экзамена для родителей и общественности, которая будет организована в марте-апреле 2018 года. Сергей Валерьевич обязательно откликнется на сдачу одного из обязательных предметов — русского языка или математики», — уточнила она.
Гончарова добавила, что в Крыму идет активная подготовка к сдаче ЕГЭ в 2018 году.
«В 2018 году для выпускников будет организовано как минимум 46 пунктов приема экзаменов в форме ЕГЭ. Информационная кампания идет по всем городам и районам. Мы запланировали проведение родительских собраний с выпускниками 9-х и 11-х классов абсолютно во всех муниципальных образованиях. Еженедельно на контроле процесс подготовки держит глава Республики Сергей Аксенов», — рассказала министр.