Аксенов сдаст ЕГЭ вместе с родителями крымских выпускников

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе всероссийской встречи руководитель Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников в формате видеомоста Москва — Симферополь — Горно-Алтайск — Ярославль — Грозный в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Я планирую приехать и вместе с главой (Республики Крым Сергеем Аксеновым) и со всеми желающими сдать пробный экзамен по русскому языку», — сказал Кравцов.

Министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова в комментарии РИА Новости Крым подтвердила эту информацию.

«В случае, если в Крым приедет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, глава Республики примет участие в пробной сдаче единого государственного экзамена для родителей и общественности, которая будет организована в марте-апреле 2018 года. Сергей Валерьевич обязательно откликнется на сдачу одного из обязательных предметов — русского языка или математики», — уточнила она.

Гончарова добавила, что в Крыму идет активная подготовка к сдаче ЕГЭ в 2018 году.