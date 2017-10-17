Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно о количестве пострадавших на митинге в Киеве
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
17:44 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов сдаст ЕГЭ вместе с родителями крымских выпускников

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксенов примут участие в пробном едином государственном экзамене.

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе всероссийской встречи руководитель Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников в формате видеомоста Москва — Симферополь — Горно-Алтайск — Ярославль — Грозный в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Я планирую приехать и вместе с главой (Республики Крым Сергеем Аксеновым) и со всеми желающими сдать пробный экзамен по русскому языку», — сказал Кравцов.

Министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова в комментарии РИА Новости Крым подтвердила эту информацию.

«В случае, если в Крым приедет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, глава Республики примет участие в пробной сдаче единого государственного экзамена для родителей и общественности, которая будет организована в марте-апреле 2018 года. Сергей Валерьевич обязательно откликнется на сдачу одного из обязательных предметов — русского языка или математики», — уточнила она.

Гончарова добавила, что в Крыму идет активная подготовка к сдаче ЕГЭ в 2018 году.

«В 2018 году для выпускников будет организовано как минимум 46 пунктов приема экзаменов в форме ЕГЭ. Информационная кампания идет по всем городам и районам. Мы запланировали проведение родительских собраний с выпускниками 9-х и 11-х классов абсолютно во всех муниципальных образованиях. Еженедельно на контроле процесс подготовки держит глава Республики Сергей Аксенов», — рассказала министр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду
В Крыму утвердили порядок участия муниципалитетов в эксперименте по взиманию курортного сбора
Сирийские курды заявили о полном освобождении Ракки от ИГ
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Минкультуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь