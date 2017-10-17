Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту

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В Минкультуры подготовили поправки в законодательство, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли с возрастной маркировкой «18+» вход для зрителей будет разрешен только после предъявления паспорта, передает «Интерфакс». Об этом рассказала директор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова на заседании экспертного совета в Госдуме.

«Минкультуры предлагает не только закрепить и оставить этот механизм [возрастной маркировки], который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию «18+», — заявила она.

Ведомство считает, что контролеров надо наделить правом проверять паспорта.

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Законопроект поступил в правительство, его также рассматривают в Кремле, добавила Ромашова. По ее словам, скоро проект поступит в Госдуму.

О схожей инициативе министерства в ноябре 2015 года писала «Российская газета». В статье говорилось о планах Минкультуры оставить только маркировку «18+» и наделить контролеров правом проверять у граждан документы.