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18:09 (мск), источник: РБК

Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту

В ведомстве предлагают запретить детям посещать концерты, спектакли и фильмы категории «18+». Пускать на такие мероприятия чиновники предлагают только по предъявлению паспорта.

Источник: Reuters

В Минкультуры подготовили поправки в законодательство, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли с возрастной маркировкой «18+» вход для зрителей будет разрешен только после предъявления паспорта, передает «Интерфакс». Об этом рассказала директор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова на заседании экспертного совета в Госдуме.

«Минкультуры предлагает не только закрепить и оставить этот механизм [возрастной маркировки], который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию «18+», — заявила она.

Ведомство считает, что контролеров надо наделить правом проверять паспорта.

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Законопроект поступил в правительство, его также рассматривают в Кремле, добавила Ромашова. По ее словам, скоро проект поступит в Госдуму.

О схожей инициативе министерства в ноябре 2015 года писала «Российская газета». В статье говорилось о планах Минкультуры оставить только маркировку «18+» и наделить контролеров правом проверять у граждан документы.

Современная система возрастной маркировки контента действует с сентября 2012 года, когда в силу вступил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В законе прописана следующая классификация: для детей, не достигших возраста шести лет, для детей, достигших возраста шести лет, для детей, достигших возраста 12 лет, для детей, достигших возраста 16 лет и запрещенная для детей информационная продукция.

Министерство культуры обсуждает увеличение стоимости прокатных удостоверений для фильмов
Во время загрузки произошла ошибка.
24 января© Ньюстюб
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