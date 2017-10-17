Дожди пройдут на всей территории Казахстана 18 октября
Прогноз погоды на среду, 18 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на среду, 18 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
По всей территории Казахстана
В Астане ожидается переменная облачность, днём возможен дождь. Температура ночью 2−4 градусов тепла, днём воздух прогреется до 15−17 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, днём дождь. Температура ночью составит 8−10 тепла, днём от 20 до 22 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 18 октября переменная облачность, днём местами дождь, ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём от 13 до 18 тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, днём местами дожди, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура составит 2−7 градусов тепла, днём 5−10 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, ночью возможен дождь, с переходом в снег, днём дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью 10−15 тепла, днём 13−15 тепла.
В Атырауской области облачно, ночью и днём дожди, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Ночью 3−8 тепла, днём ожидается до 9−14 градусов.
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В Жамбылской области переменная облачность, дождь, местами туман, ветер 15−20, порывы 23−28, на
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На территории Карагандинской области пасмурно, ночью возможен град, днём — дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, днём до 18 градусов.
В Костанайской области переменная облачность, ночью возможен град, днём — дождь, туман, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью 2−7 тепла, днём 5−10 тепла.
В Кызылординской области облачно, ночью возможен град, днём — дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 12 тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−8 тепла, днём 6−11 градусов.
В Павлодарской области переменная облачность, днём возможен дождь, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов тепла, днём 12−17 градусов тепла.
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