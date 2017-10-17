Дожди пройдут на всей территории Казахстана 18 октября

Источник: Informburo.kz

По всей территории Казахстана из-за прохождения атмосферных фронтов ожидаются дожди, местами на юго-востоке и юге сильный дождь. Местами по республике туман и усиление ветра.

В Астане ожидается переменная облачность, днём возможен дождь. Температура ночью 2−4 градусов тепла, днём воздух прогреется до 15−17 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, днём дождь. Температура ночью составит 8−10 тепла, днём от 20 до 22 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 18 октября переменная облачность, днём местами дождь, ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём от 13 до 18 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём местами дожди, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура составит 2−7 градусов тепла, днём 5−10 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, ночью возможен дождь, с переходом в снег, днём дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью 10−15 тепла, днём 13−15 тепла.

В Атырауской области облачно, ночью и днём дожди, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Ночью 3−8 тепла, днём ожидается до 9−14 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла. Днём до 13−18 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, дождь, местами туман, ветер 15−20, порывы 23−28, на юго-западе области более 30 м/с. Температура ночью и днём составит от 5 до 10 тепла.

В Западно-Казахстанской области 18 октября переменная облачность, ночью ожидается дождь, местами туман. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 тепла, днём 8−13 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области пасмурно, ночью возможен град, днём — дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, днём до 18 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, ночью возможен град, днём — дождь, туман, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью 2−7 тепла, днём 5−10 тепла.

В Кызылординской области облачно, ночью возможен град, днём — дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 12 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−8 тепла, днём 6−11 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, днём возможен дождь, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов тепла, днём 12−17 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью град, местами туман, ветер 15−20, порывы до 23−28 м/. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём 7−12 тепла.