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18:21 (мск), источник: Kazinform

Свой Арбат появится в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В следующем году в Шымкенте для пешеходов будет реализован проект «Арбат», а также проект «Старый город», сообщил сегодня на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Еркин Жусупов.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Наряду с этим, по инициативе акима области возведут историко-этнографический комплекс «Казыгурт» и установят памятник «Үш би», который расположится возле мемориального историко-культурного комплекса «Ордабасы».

По словам руководителя управления, за 9 месяцев текущего года управлением архитектуры и градостроительства освоено 393 млн. 978 тыс. тенге. На эти средства в этом году были внесены изменения в генеральный план города Арысь и подготовлен проект актуализации генерального плана Шымкента. Кроме того, разработаны проекты по благоустройству и модернизации мавзолеев «Қарашаш ана», «Ибраһим ата», «Қызыр Пайғамбар», «Әбдел Әзиз баба» и «Мірәлі баба». Также разработан проект по благоустройству мавзолея «Арыстанбаб» и городища Отрар тобе.

«На сегодняшний день разработан проект альтернативной дороги по маршрутам Шымкент-Каскасу и Шымкент-Сайрам-Толеби. Разработаны эскизные проекты по 6 оврагам, которые расположены на территории города Шымкент. Данные проекты будут реализованы за счет инвесторов. Вместе с тем, ведется разработка 3-х вариантов эскизных проектов нового аэропорта», — сказал Е. Жусупов.

Стоит отметить, в рамках статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», на территории области выявлено 500 памятников, требующих реконструкции. Помимо этого, разработаны эскизные проекты по 12 развязкам автодорог города Шымкент. Из них строительство 5 развязок запланировано реализовать в 2018 году.

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