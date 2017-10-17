Свой Арбат появится в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В следующем году в Шымкенте для пешеходов будет реализован проект «Арбат», а также проект «Старый город», сообщил сегодня на
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В следующем году в Шымкенте для пешеходов будет реализован проект «Арбат», а также проект «Старый город», сообщил сегодня на
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Наряду с этим, по инициативе акима области возведут
По словам руководителя управления, за 9 месяцев текущего года управлением архитектуры и градостроительства освоено 393 млн. 978 тыс. тенге. На эти средства в этом году были внесены изменения в генеральный план города Арысь и подготовлен проект актуализации генерального плана Шымкента. Кроме того, разработаны проекты по благоустройству и модернизации мавзолеев «Қарашаш ана», «Ибраһим ата», «Қызыр Пайғамбар», «Әбдел Әзиз баба» и «Мірәлі баба». Также разработан проект по благоустройству мавзолея «Арыстанбаб» и городища Отрар тобе.
«На сегодняшний день разработан проект альтернативной дороги по маршрутам
Стоит отметить, в рамках статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», на территории области выявлено 500 памятников, требующих реконструкции. Помимо этого, разработаны эскизные проекты по 12 развязкам автодорог города Шымкент. Из них строительство 5 развязок запланировано реализовать в 2018 году.