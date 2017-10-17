Свой Арбат появится в Шымкенте

Наряду с этим, по инициативе акима области возведут историко-этнографический комплекс «Казыгурт» и установят памятник «Үш би», который расположится возле мемориального историко-культурного комплекса «Ордабасы».



По словам руководителя управления, за 9 месяцев текущего года управлением архитектуры и градостроительства освоено 393 млн. 978 тыс. тенге. На эти средства в этом году были внесены изменения в генеральный план города Арысь и подготовлен проект актуализации генерального плана Шымкента. Кроме того, разработаны проекты по благоустройству и модернизации мавзолеев «Қарашаш ана», «Ибраһим ата», «Қызыр Пайғамбар», «Әбдел Әзиз баба» и «Мірәлі баба». Также разработан проект по благоустройству мавзолея «Арыстанбаб» и городища Отрар тобе.



«На сегодняшний день разработан проект альтернативной дороги по маршрутам Шымкент-Каскасу и Шымкент-Сайрам-Толеби. Разработаны эскизные проекты по 6 оврагам, которые расположены на территории города Шымкент. Данные проекты будут реализованы за счет инвесторов. Вместе с тем, ведется разработка 3-х вариантов эскизных проектов нового аэропорта», — сказал Е. Жусупов.



Стоит отметить, в рамках статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», на территории области выявлено 500 памятников, требующих реконструкции. Помимо этого, разработаны эскизные проекты по 12 развязкам автодорог города Шымкент. Из них строительство 5 развязок запланировано реализовать в 2018 году.