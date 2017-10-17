На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу

Источник: Sputnik.md

Если до субботы в дневные часы столбик термометра покажет +20, +25 градусов по Цельсию, то 24 октября в разных районах ожидается днем от +11 до +16 градусов. При этом ночью будет всего +5, +10 градусов.

Осадков метеорологи не прогнозируют, лишь в понедельник могут пройти небольшие дожди.

Прогноз погоды на неделю

Обычно в октябре в Молдове уже бывают заморозки. Средняя дата их наступления на поверхности почвы по территории — 1—15 октября , в воздухе — 12—26 октября .

В целом, среднемесячная температура воздуха колеблется от +8 до +11 градусов по Цельсию.

Самым холодным был октябрь в 1946, 1951 и 1976 годах. Тогда среднемесячный температурный показатель варьировал от +4 градусов (Бричаны) до 7,8 градуса (Чадыр-Лунга). Теплее всего было в 1966 году (Бричаны, +12,5 градуса) и в 1996 году (Комрат, +15,1 градуса).

Рекордный минимум приборы метеорологов зарегистрировали 26 октября 2014 года. Тогда в Сороках столбик термометра опустился до —12,7 градуса по Цельсию. Жарче всего было 2 октября 1952 года в Леова. Воздух тогда прогрелся до +33,6 градуса.