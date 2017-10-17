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19:06 (мск), источник: Sputnik.md

На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, уже на следующей неделе температура воздуха в республике упадет сразу почти на 10 градусов.

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Источник: Sputnik.md

Если до субботы в дневные часы столбик термометра покажет +20, +25 градусов по Цельсию, то 24 октября в разных районах ожидается днем от +11 до +16 градусов. При этом ночью будет всего +5, +10 градусов.

Осадков метеорологи не прогнозируют, лишь в понедельник могут пройти небольшие дожди.

Прогноз погоды на неделю

Обычно в октябре в Молдове уже бывают заморозки. Средняя дата их наступления на поверхности почвы по территории — 1—15 октября, в воздухе — 12—26 октября.

В целом, среднемесячная температура воздуха колеблется от +8 до +11 градусов по Цельсию.

Самым холодным был октябрь в 1946, 1951 и 1976 годах. Тогда среднемесячный температурный показатель варьировал от +4 градусов (Бричаны) до 7,8 градуса (Чадыр-Лунга). Теплее всего было в 1966 году (Бричаны, +12,5 градуса) и в 1996 году (Комрат, +15,1 градуса).

Рекордный минимум приборы метеорологов зарегистрировали 26 октября 2014 года. Тогда в Сороках столбик термометра опустился до —12,7 градуса по Цельсию. Жарче всего было 2 октября 1952 года в Леова. Воздух тогда прогрелся до +33,6 градуса.

Что касается осадков, то обычно в октябре идет дождь, но возможен и снег. Как уточнили в Госгидрометеослужбе, во второй половине этого месяца может образоваться даже снежный покров, но он быстро растает. Такое было, например, в середине октября 1976 года в Каменке и Рыбнице. А 22 октября 1947 года в Бричанах высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

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