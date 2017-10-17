В военкомате рассказали, куда отправят служить крымских призывников

Источник: РИА "Новости"

«Точное количество призывников — около 2000 человек, треть из них будут служить на материке — в войсках Центрального военного округа и Южного военного округа. Это Ростов, Краснодар и Новороссийск. Большая часть (юношей — ред.) останется служить в Крыму и Севастополе», — уточнил Гарькавчук.

По его словам, крымские призывники обеспечены в армии всем необходимым, в том числе им выдается форма на все сезоны, две пары ботинок, средства личной гигиены. «Они со сборного пункта уходят полностью обеспеченными. Кроме того, им выдают банковские карты, на которые будет поступать 2000 рублей ежемесячно», — отметил Гарькавчук.

Начальник отделения также сообщил, что большинство крымчан-срочников действительно хотят служить в армии. «Недавно приняли поправки в законодательство, теперь на госслужбу и в силовые структуры без службы в армии не попадешь. Ребята мотивированы», — пояснил он.

Во вторник со сборных пунктов военных комиссариатов Южного военного округа отправлены первые команды новобранцев из Крыма, Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.