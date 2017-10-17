В Башкортостане открылся детский технопарк «Кванториум»

Глава региона Рустэм Хамитов посетил одну из уфимских площадок «Кванториума», которая открылась в центре поддержки технического образования школьников «Гагарин-центр». Он ознакомился с работой технопарка и поздравил жителей республики с появлением инновационного образовательного учреждения.

Источник: ИА Башинформ

— Сегодня в республике открываются три «Кванториума», из них два — в Уфе, в том числе здесь, в «Гагарин-центре». В Благовещенске ещё требуется определённая доработка. Всё, что делается — это для детей, для подрастающего поколения. Нам приятно, что ребята смогут по-новому созидать, учиться. С этих позиций мы и дальше будем продолжать свою работу, — сказал Рустэм Хамитов. — Поздравляю вас всех! Хочу пожелать, чтобы такие центры работали успешно, чтобы они были доступными, творческими лабораториями и готовили нам замечательных специалистов по всем направлениям, специалистов по призванию. Это очень важно. Надеюсь, что так оно и произойдёт.

По словам директора Игоря Нуйкина, технопарк будет работать по трём направлениям технического творчества: робототехника, конструирование беспилотных летательных аппаратов и аэрокосмическая инженерия.

Руководитель республики побывал в группах «Аэроквантум», «Робоквантум» и «Космоквантум», а также в классе информатики и «Hi-Tech цехе» — высокотехнологичной лаборатории прототипирования, оснащенной 3D-принтерами, станками с ЧПУ (числовым программным управлением) и другим современным оборудованием. Рустэм Хамитов пообщался со школьниками, поинтересовался их проектами и обсудил с руководством технопарка принципы его работы и перспективы развития.

Источник: ИА Башинформ

— Сейчас век новых технологий, и у детей должен быть к ним доступ. Сегодня они всё видят только в картинках, в интернете. И далеко не у всех есть возможность потрогать их руками, сделать что-то самому, тем более, собрать робота. С открытием таких технических центров, детских технопарков мы приблизим ребят к реальным вещам, действиям, — подчеркнул Глава республики. — Не секрет, что сегодня на детской теме пытаются заработать, сделать бизнес, растрогав родительские сердца к тому, чтобы распахивались кошельки, и ресурсы направлялись на образование и воспитание детей. А здесь всё будет бесплатно, и это хорошо.

Источник: ИА Башинформ

Напомним, что детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Министерством образования и науки Российской Федерации.

На сегодняшний день в России успешно работают 24 технопарка «Кванториум». 17 октября открытие новых технических площадок проходит сразу в 17 регионах страны. Таким образом, в 2017 году детские технопарки будут представлены в 36 субъектах Российской Федерации.

Источник: ИА Башинформ

Башкортостану на создание детского технопарка в рамках Федеральной целевой программы развития образования выделено 57,1 млн рублей. Объём софинансирования из республиканского бюджета составил 24,5 млн рублей. Также привлечены внебюджетные средства в объёме 42 млн рублей.