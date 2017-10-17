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20:40 (мск), источник: Интерфакс

Идея депутата юридически признать факт венчания вызвала удивление РПЦ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Инициатива депутата Госдумы Владимира Сысоева, который предложил юридически признать факт венчания, стало неожиданностью для официальных представителей Московского патриархата.

Источник: Агентство «Москва»

«Данное предложение с Русской православной церковью не обсуждалось, и новость о том, что оно выдвинуто, стала для нас неожиданностью», — сказал «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя данную инициативу.

Он напомнил, что практика регистрации церковью браков была обычной для Российской империи, где Русская православная церковь являлась государственной. Кроме того, подобная практика до сих пор существует и в некоторых европейских странах, где местная церковь имеет статус государственной.

Однако, по мнению представителя синодального отдела, «возвращение этой практики в условиях, когда российское государство является светским, как представляется, может иметь ряд затруднений, связанных с изменением всего комплекса законодательства».

«Поэтому, на первый взгляд, данное предложение видится заслуживающим множества уточнений», — заметил он.

С другой стороны, рассуждает Кипшидзе, в современной правоприменительной практике очень разные обстоятельства используются, например, судом при установлении прав и обязанностей лиц, проживающих вместе.

«Так, известны многие случаи, когда факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства учитывался судом при определении прав и обязанностей данных лиц. В этом контексте не исключаю, что факт венчания людей, проживающих вместе, но не имеющих государственной регистрации брака, мог бы также учитываться судом без всякой необходимости каких-то радикальных законодательных изменений», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Сысоев предлагает принять поправки в Семейный кодекс, которые уравняли бы в правах и обязанностях тех россиян, которые регистрировали брак в ЗАГСе и тех, кто только венчался в церкви.

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