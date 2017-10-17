Опубликованы видео шикарной свадьбы Торегали Тореали
В социальной сети Instagram появились фотографии и видео со свадьбы известного казахстанского певца Торегали Тореали.
В социальной сети Instagram появились фотографии и видео со свадьбы известного казахстанского певца Торегали Тореали.
Кадры с торжества публикуют гости и друзья пары — Мадина Садвокасова, Айкын Толепберген и другие звезды.
17 октября исполнитель сыграл шикарную свадьбу в пятизвездочном отеле в Алматы и на следующий день отправится в медовый месяц в Дубай.
Торегали Тореали и его супруга Толкын в браке уже три года. У них двое детей. Но, по словам продюсера, свадьбу пара не проводила, состоялось только