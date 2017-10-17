Опубликованы видео шикарной свадьбы Торегали Тореали

Кадры с торжества публикуют гости и друзья пары — Мадина Садвокасова, Айкын Толепберген и другие звезды.

17 октября исполнитель сыграл шикарную свадьбу в пятизвездочном отеле в Алматы и на следующий день отправится в медовый месяц в Дубай.