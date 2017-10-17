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23:05 (мск), источник: Tengrinews

Опубликованы видео шикарной свадьбы Торегали Тореали

В социальной сети Instagram появились фотографии и видео со свадьбы известного казахстанского певца Торегали Тореали.

Кадры с торжества публикуют гости и друзья пары — Мадина Садвокасова, Айкын Толепберген и другие звезды.

17 октября исполнитель сыграл шикарную свадьбу в пятизвездочном отеле в Алматы и на следующий день отправится в медовый месяц в Дубай.

Торегали Тореали и его супруга Толкын в браке уже три года. У них двое детей. Но, по словам продюсера, свадьбу пара не проводила, состоялось только кыз-узату.

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